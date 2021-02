A hét első napján felhős, borult lesz az ég, sokfelé eső várható. Délutántól a Dunántúlon az esőt havas eső váltja, az északnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.

Kedden és szerdán többfelé ered el az eső, északon, északnyugaton havas eső, hó is hullhat. Kedden a maximumok 6 fok közül alakulnak, szerda estétől egyre több helyen fokozódik viharossá az északnyugatira forduló szél: délen plusz tíz, északon nulla fok lesz.

Csütörtökön viharossá fokozódó északi széllel szibériai eredetű, igen hideg levegő zúdul be hazánk térségébe, ezért már hajnalban mindenhol havazás váltja fel az addigi esőt. Reggelre már néhány cm-es hó várható, amit a viharos szél hordani fog. Napközben semmit sem emelkedik majd a hőmérséklet, hiszen erős hidegbetörés várható. Reggel +3 és -3, délután +2 és -5 fok között alakulhat a hőmérséklet. Pénteken a napsütés mellett felhőátvonulások lesznek, elvétve hózáporral. Az erős széllel tovább ömlik be a hideg levegő: reggel zord hideg valószínű -10 fokkal, délután is országos lehet a fagy, ekkor mindössze -5, 0 fok várható.