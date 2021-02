A sarkvidéki levegő következtében zord időjárás jellemző most Európára. Extrém hideg, hóviharok és jeges utak okoznak fennakadást, közlekedési káoszt több városban is. Múlt éjszaka többfelé havazott, gyakran tíz centimétert meghaladott hó is hullott.

Az intenzív havazás és a szél által épített méteres hótorlaszok miatt több autó elakadt, mentésre szorult, Németország több városában jelentős akadályokat nehezítik a közlekedést a vágyányokon és a járdákon is.

Persze, vannak, akik nem a közlekedési káoszban, hanem a természetben élvezik a hófehér táj látványát és kedvükre szánkóznak a parkokban.

