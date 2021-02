Vadonatúj hangszereléssel érkezik a love story, de nem csak a hangzás új, hiszen vérfrissítést kapott az ének is. Negyed évszázad után Császár Előd újraénekelte a szerzeményt, ezúttal azonban Eördögh Alexa helyett Veres Mónika, vagyis Nika volt a duettpartnere. Az eMeRTon-díjas énekesnő Majka és Curtis oldalán is hatalmasat szólt, a tavaly júliusban debütált „A csúcson túl" már tízmilliós nézettség felett jár a YouTube-on, és a rádiók is előszeretettel pörgetik.

Az énekesnő igazi vérfrissítést hozott a dalba, amit csak tetéz az üdítően lüktető alap, amit Lotfi Begi gondolt újra, akinek a keze alatt nem csak a „Tiltott szerelem", hanem például a „Régi nyár" is újjászületett.

A „Tiltott szerelem" leporolásának ötlete egyébként Előd barátnőjének, Kiss Rachelnek köszönhető, aki kreatív producerként kísérte végig az alkotói folyamatot. A szerelemhimnusz persze nem is érkezhetne videóklip nélkül, egy igazán egyedi alkotást tettek le a szerzők az asztalra. Nem titok, hogy a klip képi elemeit az első kockától az utolsóig Császár Előd rajzolta, aki a grafikai munka mellett a vágást is magára vállalta.

Császár Előd nem rég tért vissza Amerikából, ahol óriási sikereket ért el Shane54 néven. A nemzetközileg is elismert elektronikus zenei DJ-ként bejárta a világot, sőt az amerikai dance listát is hosszú ideig vezette Myonnal közös dala.