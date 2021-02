Az MTI-hez pénteken eljuttatott veszélyjelzésük szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére - ahol mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet - másodfokú figyelmeztetést adtak ki.



Budapesten, Pest, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, azaz ott mínusz 15 fok alatti értékekre is készülni kell.

Azt írták: késő estétől ismét gyorsan fog hűlni a levegő. Szombat hajnalra keleten a szélcsendes, hóval fedett, derült tájakon nagy területen alakulhat ki mínusz 15 fok alatti hőmérséklet. Az Északi-középhegység területén és a Jászságban pedig akár mínusz 20 fok alatti hőmérséklet is lehet.



Az előrejelzés szerint az ország nagy részén szombat hajnalban mínusz 16 és mínusz 10 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben mínusz 7 és mínusz 1 fok közötti értékek várhatók.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében megjegyezte azt is, hogy szombat délután az északkeleti határvidék közelében néhol gyenge hózápor alakulhat ki.