A párkapcsolatokban lévő korkülönbség volt a téma a Life TV Bréking című műsorában. Nem csak a vendégek, Demcsák Zsuzsa műsorvezető is hozzá tudott szólni a témához, ugyanis férje, Krishan, öt évvel fiatalabb nála.

Demcsák Zsuzsa nap mint nap kap kritikákat kap azzal kapcsolatban, hogy fiatalabb férfit szeret, és ha ez nem lenne elég, Krishan bőrszíne miatt is folymatosan kritizálják őket.

"Igenis vannak társadalmi előítéletek azzal kapcsolatban, ha a férfi a fiatalabb a kapcsolaton belül. Én is naponta szembesülök azzal, hogy a férjem fiatalabb nálam. Nagyon-nagyon sokszor megkapjuk, sokszor rákérdeznek, vagy ujjal mutogatnak ránk vagy a hátunk mögött. (...) Az előítéletek nálunk többszörösek a bőrszíne miatt" - mondta a műsorban Zsuzsa, aki azt is elárulta, hogy előfordult már az is, hogy a férfjét a fiának nézték.