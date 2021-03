Folyamatosan zajlik az oltás, 1 047 045 fő a beoltottak száma, ebből 314 485 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek hétfőn léptek életbe. 6494 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 475 207 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 146 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 338 946 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 120 115 főre emelkedett. 8270 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 833 -an vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán.

A háziorvosok és a kórházi oltópontok folyamatosan oltják a regisztrált időseket. A következő napok háziorvosi oltásaihoz már kiszállították az AstraZenecát, ma pedig Szputnyik és Pfizer érkezik a kórházi oltópontokra. A múlt hétvégén elhalasztott 60 év alatti krónikus betegek AstraZenecával való oltása a hét második felében lesz megtartva a kórházi oltópontokon.

A koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány a korlátozások szigorításáról döntött, ezek életbe is léptek. Most azért kell zárni, hogy minél hamarabb újra nyithasson az ország. Éppen ezért két hét szigorításról döntöttünk abban a reményben, hogy húsvétkor újra tudjuk indítani az életet - írja a Koronavírus.gov.hu.