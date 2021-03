Újabb oltási rekordot döntött meg az Egyesült Államok: egyetlen nap alatt - péntekről vasárnapra - több mint 5,5 millió embert oltottak be koronavírus ellen - adta hírül az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC). Az előző napi rekord csütörtökről péntekre született és 2,9 millió volt - írja az MTI.

Szombatra immár 105,7 millióan kaptak legalább egy oltást, körükben kettőt pedig csaknem 37 millióan. A kampány során a Pfizer-BioNTexh, a Moderna és Johnson and Johnson cégek vakciniáit használják.

Célkitűzésük az volt, hogy április 30-ára a lakosság legyen túl 100 millió oltáson, azonban mint nemrég kiderült, ez a cél már március második hetére megvalósult.

Eközben hazánkban is szépen növekszik a beoltottak száma. Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán. A háziorvosok AstraZeneca-vakcinát kaptak ezen a héten, és az Operatív Törzs azt kérte tőlük, hogy a még be nem oltott regisztrált idősek oltását folytassák. A kórházi oltópontokon Szputnyik és Pfizer oltóanyagok vannak, amelyekkel szintén elsősorban a háziorvosok által beküldött regisztrált idősek oltása folytatódik. A kórházi oltópontokon vasárnapig a 60 év alatti krónikus betegeket is oltják AstraZenecával, az érintettek erre SMS-ben kaptak behívót - olvasható a koronavirus.gov.hun