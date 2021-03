Törőcsik Mari ismét kórházba került, a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színésznőt velemi otthonából szállították be. Úgy tudni, hőemelkedése volt, most megfigyelés alatt tartják. A hírt Bodrogi Gyula is megerősítette, elmondta, hogy a biztonság kedvéért tartják megfigyelés alatt. Most művésznő ápolója szóalt meg az állapotáról, de csak szűkszavúan nyilatkozott.

"Köszönjük az érdeklődést, Mari most már jobban érzi magát" - mondta a Blikknek a férfi.