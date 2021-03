Egyre több kismama kerül kórházba a koronavírus súlyos tüneteivel, ám eddig kérdéses volt, hogy a várandós nők beoltathatják-e magukat. Orbán Viktor erre is választ adott a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnök ma reggel az Operatív Törzzsel és járványügyi szakemberekkel egyeztetett, többek között a kismamák oltakozásáról is. A legfrissebb tudományos álláspont szerint a várandós nők is beoltathatják magukat, de csak a Pfizer és a Moderna vakcinákkal. Orbán Viktor ezért arra kérte a kismamákat, hogy regisztáljanak és oltassák be magukat.