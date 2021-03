Az egyetem csütörtöki bejelentése szerint a próba első szakaszában, amelyben harminc egészséges, 18-40 év közötti önkéntes vesz részt, azt vizsgálják, hogy a ChAdOx1 nCoV-19 nevű vakcina milyen immunrendszeri reakciót vált ki, ha orrspray formájában alkalmazzák. Emellett vizsgálják az ilyen módon beadott oltóanyag biztonságosságát és az esetleges kedvezőtlen reakciókat is. Az Oxfordi Egyetem az AstraZeneca gyógyszergyárral közösen dolgozta ki a ChAdOx1 nCoV-19 oltóanyagot.



Az egyetem csütörtöki tájékoztatása szerint a vizsgálat során mindegyik önkéntesnek ugyanezt a jelenleg injekcióként alkalmazott oltóanyagot adják be orrspray formájában, és utána négy hónapig vizsgálják őket. Sandy Douglas, a vizsgálat vezető ellenőre az ismertetéshez fűzött nyilatkozatában kiemelte: több immunológus szakember azon a véleményen van, hogy ha a vakcinát a közvetlenül a vírusfertőzés helyére juttatják el, az növelheti az oltás nyújtotta védelmet.

A szakértő utalt arra, hogy a mostani szűk körű próbát később nagyobb kiterjedésű tesztek követhetik annak meghatározása végett, hogy az ilyen módon beadott vakcinák védelmet nyújtanak-e a koronavírus ellen.



A próba során az oltóanyagot ugyanolyan orrspray-eszközzel adják be a résztvevőknek, mint amilyennel a patikákban kapható, például szénanátha ellen alkalmazható készítményeket is árulják.

Sandy Douglas kifejtette: sokan lehetnek olyanok, akik az orron át beadható oltóanyagot vonzóbb lehetőségnek tartják, mint az injekciót, és így ezekben a csoportokban is javulhat az oltási hajlandóság. A szakértő hangsúlyozta: az orrspray formájában beadott oltásokat más betegségek megelőzésére is már sikeresen alkalmazzák Nagy-Britanniában, például az iskolákban beadott influenzaoltások esetében.



Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-kutatási professzora már a múlt hónap végén, a londoni alsóház tudományos és technológiaügyi bizottságának meghallgatásán jelezte, hogy a jövőben várhatóan orrspray vagy tabletta formájában alkalmazható oltások is megjelennek a koronavírus elleni vakcinák között.