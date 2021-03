A híres Oprah interjúból azt is megtudhattunk, hogy a hercegi pár második gyermeke kislány lesz, mellyel teljesült minden álmuk és nem is szeretnének több gyermeket.

Meghan és Harry kislánya várhatóan a nyár elején fog világra jönni és ő lesz az első királyi baba, aki az Amerikai Egyesült Államokban fog megszületni. Meghan most azt is elhatározta, hogy kislányát otthonában fogja megszülni. Eredetileg Archie-nál is ezt tervezte, de sajnos ott komplikációk léptek fel és orvosai tanácsára mégis bement a kórházba, hisz az volt számára a legfontosabb, hogy kisfia biztonságban legyen - adta hírül a The Sun.

Meghan és Harry már csak azért is nagyon boldogok, hogy kislányuk fog születni, mivel Meghan tavaly elvetélt, mely nagyon megrázta a hercegi párt.