Nehéz helyzetbe került a tehetséges magyar énekes, nem talál munkát magának.

„Nehéz a helyzet, gyakorlatilag egy éve nulla bevételem van. Egyedül a raktárkoncerttel tudtam némi pénzhez jutni, amit szétosztottunk a zenekarommal. Igyekeztem más munka után nézni, de minden próbálkozásom hiába volt. A járvány miatt annyian lettek munkanélküliek, hogy az összes állást betöltötték. Az elmúlt időszakban 26 helyre adtam be az önéletrajzomat, de onnan is csak ketten hívtak fel, hogy mást választottak. Egy kedves barátom étkezdéjében két hétig futárkodtam, de az emberek olyan kedvesek voltak, hogy mindenhol behívtak kávézni, beszélgetni, én pedig nem tudtam haladni a munkával. Nem akartam a barátomnak gondot okozni, ezért végül eljöttem. Még kőműves munkára is jelentkeztem, de oda se vettek fel" - mondta el az ACNews-nak az énekes.