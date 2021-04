William és Leslie bármikor képesek szexelni, ezért is gondolták, hogy ejtőernyős ugrás közben is kipróbálják. Laza ruhát vettek fel, hogy ne akadályozza őket semmi. Az aktus sikerült is, de annyira belemerültek a dologba, hogy elfelejették időben kinyitni az ejtőernyőjüket.



Amikor felocsúdtak, William először meghúzta a barátnője ernyőjét, majd a sajátját is kinyotta, de közben rettenetes fájdalmat érzett az ágyékában és az arcán. Úgy ért földet, hogy barátnője azt hitte, belehalt a zuhanásba. Azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, hogy eltört William orra, a nemi szervének pedig semmi baja nem esett - írja a LadBible.