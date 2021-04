Gáspár Zsolti is elkapta a koronavírust, de szerencsére már kigyógyult belőle. Nagyon megviselte a betegség, erről a Tények Plusz kamerájának mesélt.

"Ezt nagyon komolyul kell venni! Az is lezajlott bennem, hogy nem látom többet a szülőfalumat, ahol éltem. Az egész lábaim égtek, olyan, mintha a vér kigyulladt volna bennem. Nagyon sok minden megfordult a fejemben, hogy mi lesz a kis családommal, hogyan tovább. 6-7 napig tartott a kritikus helyzet, és utána enyhült egy picikét. Se enni, se inni nem tudtam, nagyon-nagyon megviselt. Fogytam egy pár kilót is, de nem ilyen áron kellett volna fogyni. Nagyon oda kell figyelni! Brutális volt, gyerekek, brutális volt!" - mondta a Farm Vip műsorvezetője, akinek az édesapja is megfertőzödött.