38 évesen távozott az élők sorából Nikki Grahame, aki a 2006-os brit Big Brotherben szerzett magának hírnevet, majd aztán önálló show-t indított. A nő két életrajzi könyvet is írt, amelyben az anorexia elleni küzdelemről szóló tapasztalatairól számolt be. Nemrég kórházban is ápolták, de sajnos a betegségét végül nem sikerült legyőznie.