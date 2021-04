Pécsi Norbert elmondta: Veszprém megyében a Bakony magasabban fekvő részein - az ajkai, a pápai és a veszprémi mérnökségek egyes területein - már körülbelül öt centiméter hó esett, és várhatóan az esti órákban is folytatódik a havazás. Ezekre a területekre a megye más részeiről is vezényeltek át munkagépeket - tette hozzá. Éjszaka és reggel a Bakony mellett az Északi Középhegység magasabban fekvő területein, a Bükkben és a Mátrában is havazhat - mondta az osztályvezető.