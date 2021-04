Csilla egy forgatásról tartott hazafelé, amikor megtörtént a szörnyű baleset. A modell az autójával sávot akart váltani, de a mögötte haladó autós nem vette észre, hogy indexel. Egy pillanat alatt megtörtént a baj. Az ütközést követően a rendőrség és a mentők is megérkeztek a baleset helyszínére. A modell autója is hatalmas károkat szenvedett, és sajnos Csilla is megsérült.

„Felrepedt a szám belül és a karomat is beütöttem, már kezd lilulni, de leginkább csak megijedtem. Még a baleset után órákkal később is remegtem. Az Egér úton mentem haza, indexeltem, de a mögöttem lévő autós nem vette észre és szó szerint belém szállt" Az autóm rendszere azonnal érzékelte az ütközést, így hívta a rendőrséget is. A másik autó női utasa fejfájásra panaszkodott, a mentők kórházba szállították" – mesélte Csilla a Ripostnak.