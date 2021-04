Az 50 éves Liz MacDonald-Smith értetlenül és megtörten áll a hármas tragédia előtt.

Borzasztó volt, mintha egy hullámvasúton ragadtunk volna, ahonnan nem tudunk leszállni. Roberta meghalt és amikor a temetését előkészítettük, Jessie is meghalt. Miközben az ő temetését is szerveztük, anya is elhunyt. Mindenki folytatja az életét - de számunkra most megállt az idő"

- nyilatkozta megtörten a harmadik testvér a The Sun online magazinnak.

Gran Roberta volt a család első tagja, aki meghalt, két héttel azután, hogy megkapta az első koronavírus elleni oltását. Azt mondta rokonainak, hogy fáradt és „fájnak a csontjai", majd az állapota rosszabbodott, olyanannyira, hogy testvére tehetetlenül találta meg a kanapén. Hiába szállították kórházba, az életét már nem tudták megmenteni.

A halála napján derült ki a másik testvérről, hogy ő is elkapta a koronavírust. Az asszonynak épp szürkehályog műtétje lett volna egy kórházban, ahol elcsúszott a mosdóban, melynek következtében lezúzta az arcát és eltörte 5 bordáját. Azonnal kórházba szállították, ahol a második Covid tesztje pozitív lett és 5 nap múlva elhunyt.

A lányai halálhírére a 91 éves Betty összeroppant, légzési nehézségekkel szállították kórházba, ahol pár nappal később ő is meghalt. A család most próbál összetartani, hogy feldolgozzák ezt a szörnyű tragédiát.