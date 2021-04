Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 363 596 fő, közülük 1 425 124 fő már a második oltását is megkapta. 2500 fölött az új fertőzöttek száma és újra 200 fölött az elhunytaké.

2527 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 757 360 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 787 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 464 750 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 266 823 főre csökkent. 8097 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 925-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Minden harmadik magyar ember már kapott oltást. A magyar lakosság 34%-a már megkapta az oltást, szemben az uniós 19%-os átlaggal. Már a 4 millió 326 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 70%-a már meg is kapta az oltást. Éjjel újabb 100 ezer adag második oltásra alkalmazható Szputnyik szállítmány érkezett. A kormány mai ülésén is értékeli a járványügyi helyzetet.

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat.