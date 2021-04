A Blikk arról számolt be, hogy az egyik kereskedelmi csatorna túlélőshow-jában idén nem csak civilek, hanem hírességek és részt fognak venni, többek között Járai Máté és Nagy Alexandra is. A versenyzők már el is utaztak Dominikára, a forgatás helyszínére.

Ez azonban azt jelenti, hogy Járai Máté nem fog tudni részt venni szeretett nagymamája temetésén, akinek halálhíréről már Dominikán értesült. Ez bizonyára nem könnyű neki, hiszen nagyon közel állt a népszerű színésznőhöz. A lap úgy értesült, hogy ennek ellenére nem adja fel a műsort, az egzotikus szigeten fog elbúcsúzni Törőcsik Maritól.