Évike pár hónappal ezelőtt jelentette be otthon férjének, idősebb D. Sándornak, hogy nem bírja tovább, elhagyja. Semmit nem vitt magával, csak egyetlen táskát, a többi ruháját, a kocsiját mind a házban hagyta. Senki nem tudta, hova ment, mi van vele, mintha eltűnt volna a föld színéről.

"Ketten éltek itt, és bár Sanyi elég hirtelen haragú, úgy tűnt, semmi gond nincs a házasságukkal. Sándor összetört, a fia, Sanyika is visszaköltözött hozzá, azóta együtt éltek. Azt azonban nem gondoltuk, hogy ilyesmit terveznek, sokkolt minket, ami történt" - magyarázta a Borsnak egy közeli ismerős.

Később aztán kiderült, hogy Évike nem ment messzire, pár kilométerrel arrébb költözött a helyiek által jól ismert rockzenészhez, K. Gyulához. Apa és fia nem várt sokáig, a válóper napján, hétfőn hajnalban késsel felszerelkezve elment a zenész házához.

"Úgy tudjuk, hogy apa és fia együtt támadta meg Gyulát az udvaron, Évike pedig a házban volt. Gyula még kiért az utcára, de ott összeesett" - magyarázta az ismerős.

A helyiek mind nagyon kedvelték Gyulát, népszerű rockzenész volt.

"Régen gyakran koncertezett, több helyen is fellépett, pár éve hagyott fel az aktív zenéléssel" - mondta a lapnak.

"Úgy tudom, Éva elbújt a házban, ennek köszönhető, hogy életben maradt" - állította a Blikknek egy neve elhallgatását kérő utcabeli férfi.

A gyilkosság után nem sokkal a férj feladta magát a rendőrségen, a fia pedig tovább menekült, őt a gyorshajtása buktatta le.

"Nagyon gyorsan repesztett, azt hallottuk, hogy gyorshajtás miatt kapcsolták őt le a házuktól alig száz méterrel" - mondta egy utcabeli.

A két férfit őrizetbe vették, a sokkos állapotban lévő Évát pedig kihallgatásra vitték. A terrorelhárítók is kivonultak a helyszínre, mert az apa és fia is vadász, több fegyverük is van.

"Nem láttam bele az életükbe, nem tudom, mi történt a négy fal között. De az sokat elárul, hogy Éva az utolsó beszélgetésünk során azt mondta nekem, elege van az elmúlt 27 évből. És január elsején nyomtalanul eltűnt: hátrahagyta a ruháit, az autóját, mindenét. Még a telefonszámát is megváltoztatta, a Facebook-oldalát pedig törölte. Sándor erre azt mondta nekem, ha Éva menni akar, menjen. Kifelé úgy tűnt, Sándor elfogadta az új helyzetet, azt tervezte, a szemműtétje után új párt keres magának. Ezért is hihetetlen, hogy a fiával elmegy, és lemészárolnak egy ártatlan embert. Különösen a kis Sanyit sajnálom, azzal, hogy az apja belerángatta a gyilkosságba, az ő életét is tönkretette" - mondta a gyilkos férfi barátja.