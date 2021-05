Hihetetlen, de már 18 éves lenne Maddie McCann. A 14 éve eltűnt kislány szülei ajándékot is vettek gyereküknek, és továbbra is bíznak abban, hogy kiderül az igazság.

Immáron 14 éve, hogy eltűnt a portugál üdülőövezetből a 4 éves Maddie McCann. Szülei azóta is bíznak benne, hogy kiderül, mi történt a lányukkal. Az utóbbi időben pedig a rendőrség is új nyomokra bukkant.

Maddie szerdán lett volna 18 éves, természetesen a család így is megünnepelte a lányuk születésnapját. Csendben imádkozással töltötték ezt a napot, de ajándékot is vettek a gyereküknek, ezt a szobájában helyezték el, ami eltűnése óta érintetlen – írta a The Sun.

„A szülők arra kérték a családot és az embereket, hogy csendesen emlékezzenek Madeleine születésnapjára, és ne adják fel a reményt, hogy a nyomozás idővel eredményre vezet" – mondta a kislány nagybácsikája.