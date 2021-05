A Sony Music Netherlands ma bejelentette az UEFA EURO 2020 hivatalos dalát, a 'We Are The People'-t Martin Garrix-től, Bono és The Edge közreműködésével.

Több mint egy év várakozás és titkolózás után a dal végre letölthető, és elérhető minden digitális platformon.

A szerzemény három éven át készült, és Garrix már a korai alkotói folyamat során is úgy gondolta, hogy Bono hangja tökéletesen illene a 'We Are The People'-be. Az elképzelése valóra is vált, mikor Bono, és a U2-ból ismert zenésztársa, The Edge elfogadta a dalban való közreműködést. A kollaboráció sokban továbbfejlődött Bono szövegeivel és melódiáival, valamint The Edge gitárjátékával, amelyek együttes hatására tökéletesen kivehető mindegyik előadó védjegye a dalban.

Martin Garrix: „A világ egyik legnagyobb sportrendezvényére írni egy dalt Bono-val és The Edge-el hihetetlen élmény volt. Nagyon büszke vagyok a közösen alkotott végeredményre, és már izgatottan várom, hogy ezt végre meg is oszthassuk a világgal."

A 'We Are The People' arra emlékeztet minket, hogy egy dal szólhat a kihívásokról, amelyekkel napjainkban a világ szembenéz, és mégis megpróbálhat egy egységes választ adni. Mondhatni egy himnusz, amelynek sorait mind énekelhetjük majd, bárhonnan is jöttünk, de legfőképp Európában, ahova a mérkőzések miatt a világ figyelme összpontosul majd. A 'We Are The People' igyekszik visszaadni mind azt a pozitivitást, reményt és elszántságot, amire egy csapatnak szüksége lehet a sikerhez, illetve igyekszik a közösség érzetet is erősíteni, amely tökéletesen illik az UEFA EURO 2020 témájához, ami nem más, mint: az összetartozás. Most először az EURO történetében, a mérkőzések az egész kontinens területén játszódnak majd, amely kiválóan szemlélteti az itteni összetartozást.

Az UEFA EURO 2020 most először a bajnokság történelmében, a teljes kontinens területén zajlik majd, összesen 11 város ad majd otthont a rendezvénynek. Amszterdam, Baku, Bukarest, Budapest, Koppenhága, Glasgow, London, München, Róma, Szentpétervár és Sevilla fogja vendégül látni a meccseket a nyár folyamán, a római Olimpico Standionból indulva, 2021. június 11-én, ahol a török csapat mérkőzik majd meg az olasz válogatottal. A döntőnek pedig, a londoni Wembley Stadion ad majd otthont, 2021. július 11-én.