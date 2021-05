Felesége szeme láttára szúrtak le a XV. kerületben egy férfit. A támadó a nőt a gyermekei megölésével is megfenyegette.

Fényes nappal, az utcán szúrtak le egy férfit a XV. kerületben a felesége szeme láttára. A vita azért robbant ki, mert a nő visszautasította a későbbi támadót, aki emiatt folyamatosan fenyegette a nőt. A házaspár ezért is ment el az illetőhöz, de már az utcán összevesztek, ekkor került elő a kés. Most kiderült, hogy a késelő már a gyerekeik megölésével is fenyegette a nőt.

A támadó barátai azonban mást állítanak: azt mondják, a nő volt az, aki zsarolta a férfit azzal, kitálal arról, hogy miből él. Azt mondják, pénzt is kért a nő, és a férfi csak az életét védte, azért szúrt.