Baukó Éva tinédzserként halálos baleset résztvevője volt, ezért nem volt autója egészen mostanáig.

"18 évesen már KRESZ-re jártam, amiko egy gimis osztálykiránduláson megtörtént a tragédia: a buszunk összeütközött egy személygépkocsival, ahol egy ember meghalt, egy ember súlyosan megsérült. Az osztálytársaim közül is sokan megsérültek. Én hátul ültem, nem lett semmi bajom, de érzelmileg annyira megviselt az eset, hogy jó tíz évig képtelen voltam túltenni magam rajta. Később 26-27 évesen pánikbeteg lettem, így is költöztem be a Villába, ami 7 évig tartott. Mostanra lettem túl ezeken a nehéz időszakokon, elmentem kreszre, másfél éve levizsgáztam, a múlt héten pedig megvettem életem első autóját. Most pedig gyakorolgatom a vezetést, hogy rutinom legyen, és egyelőre élvezem minden pillanatát" - mondta a Borsnak Éva.