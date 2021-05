850 embet vizsgáltak, akiknek felváltva adtak AstraZeneca és Pfizer vakcinákat. Az eredmény még a kutatókat is meglepte: azok a felnőttek, akiket ilyen módon oltottak be, enyhébb mellékhatásokról számoltak be. Jelentkezett ugyan náluk hidegrázás, izomfájdalom, fejfájás, de egyik tünet sem tartott hosszú ideig - írja a BBC.



Az egyetem azért indította ezt a kutatást, hogy megvizsgálják, hosszabb védelmet nyújtanak-e a vakcinák, ha a második dózis eltér az elsőtől, illetve erősebb védelmet biztosít-e a vakcinák keverése a mutációk ellen. A kutatásban résztvevő 850 önkéntes mind 50 év feletti volt. A kutatás teljes beszámolóját várhatóan júniusban hozzák nyilvánosságra.