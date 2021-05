A magyar rendőrség honlapján látható egy fotó Zuber Krisztián Feliciánról, méghozzá a körözött személyek között.

Az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoportja rendelte el 2021.05.18-án, azaz tegnap. A körözés indoklása ittas vezetés.

Frissítés!

A zenésszel Sebestyén Balázs beszélt ma reggel a rádióműsorában. Inti elmondta, mi is történt pontosan: