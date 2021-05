A kulcsi családirtó 2012-ben először a bátyját szúrta le, aztán nagyapját, nagyanyját és édesapját is halálra késelte. Ezután édesanyjára is rátámadt, de nővérét és annak udvarlóját is megpróbálta megölni. A férfinél súlyos személyiségzavart és tébolyt állapítottak meg, ezért nem börtönbe, hanem Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe utalták, ahol folymatosan felülvizsgálják az állapotát. Ha gyógyultnak találják, kiengedhetik.

Édesanyja elmondta, egyáltalán nem várja fiát, ha esetleg kiengednék.

"Nem hiszem, hogy valaha is lesz olyan orvos, aki felelősséget vállalna Csanádért. Nem várom haza és nem is tartom vele a kapcsolatot" - mondta a Borsnak a nő. Nem tart a gyerekétől.

"A túlvilágról jöttem vissza, ezért már nem félek semmitől. Csanádot sajnálom, de nem tudok vele mit kezdeni. Én már csak nyugalmat szeretnék az életben" - mondta. Azt is elárulta, nem az ő dolga megbocsátani. "Ez a Jóisten dolga. Csanádnak vállalnia kell a felelősséget azért, amit tett. Úgy vélem, ő is megszenvedi a magáét odabenn."