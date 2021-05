Müller Cecília arról számolt be, hogy hétről hétre kedvezőbb adatokat kapnak a járványhelyzetet illetően, a 19. héten országosan 25 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma az előző héthez képest. Látható ugyanakkor az is, hogy a legtöbb új fertőzött szülők és családfenntartók közül kerül ki, az átlagéletkor jelenleg 43 év. Hozzátette: a legmagasabb arányban, 20 százalékban a 40-49 évesek érintettek, a 30-39 évesek 19, a 20-29 évesek 14, az 50-59 közötti korosztály 16, a 20 év alattiak 11 százalékot tesznek ki összes új fertőzöttből. Müller Cecília mindenkit a védőoltások felvételére bíztatott, mert csak az igazán biztonságos, ha egyénenként védetté válunk a vírusfertőzéssel szemben.



Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy kedden Borsod-Abaúj-Zemplén megyében találták az összes újonnan regisztrált fertőzött 19 százalékát, a legkevesebb új eset Nógrád, Somogy és Tolna megyében volt, 2-2 százalék. A heti adatokat elemezve az látható, hogy Zala megyében mintegy 50 százalékkal, Bács-Kiskun megyében 47 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma, az egyetlen megye Komárom-Esztergom, ahol némileg nőtt a fertőzöttek száma, de járványgóc ott sincs.

Müller Cecília közölte, hogy az aktív fertőzöttek száma 12 1746, ez ötödrésze a gyógyultakénak, akik 64 8513-an vannak. Napról napra arról tanúskodnak az adatok, hogy a járvány nagy tempóban mérséklődik, ami a kórházban kezeltekre is érvényes, akik most 1908-an vannak, míg lélegeztető gépen 224-en.

Arról is beszélt, hogy kedden 633 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 52 beteg, többségük súlyos állapotban volt, több hete ápolták őket kórházban. Az összes koronavírusban elhunyt mindössze öt százalékának nem volt semmilyen alapbetegsége a fertőzés előtt, igen nagy többségüknek krónikus, illetve többféle betegsége volt.



Az országos tisztifőorvos kérdésre válaszolva elmondta: a koronavírus súlyos szövődményeitől szenvedőknek vérplazmára most is szükségük van, ezért aki teheti, adjon plazmát, ugyanúgy, mint vért, amelyre a tervezett műtéteknél szükség van. Az oltások utáni véradással kapcsolatban kifejtette, hogy nincs kötelezően előírt intervallum a kettő között, de oltási reakció mindig felléphet, ezért ajánlatos néhány napot várni a vakcina felvétele után, utána viszont lehet vért adni.