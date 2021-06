Már nem először tűnt el az amerikai nő, és most is ugyanott találták meg, mint a legutóbb: a csatornában.

Lyndsey Jane Kennedynek már többször is nyoma veszett. Nem is olyan rég három hétre eltűnt, sehol sem találták a rendőrök, majd végül Delray Beach városának csatornahálózatából került elő.

A 43 éves nőt néhány napja megint nem találták, ám ezúttal hamarabb meglett, ismét a csatornában bukkantak rá. A rendőrök kórházba szállították, és jelenleg is megfigyelés alatt áll.

A korábbi eltűnése után Kennedy azt mondta, a párja házának közelében egy patakban úszott, de eltévedt, így került a csatornarendszerbe.

Ám édesanyja elárulta, lányának komoly pszichés zavarai vannak, és poszttraumás stressz szindrómában szenved, mivel párja anno rendszeresen bántalmazta.

Lehetséges, hogy még mindig fél a férfitól, ezért bújik állandóan a föld alá – írta a Metro.