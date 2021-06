Az asszony vezetői feladatai mellett rendszeresen pénztáros is volt, önálló jogkörrel kezelte a betétesek pénzforgalmát és a takaréklevelekkel kapcsolatos ügyintézést is végzett. Az ügyintézői fiókjával lépett be a pénzintézet számítógépes rendszerébe, ahol az ügyfelek tudta nélkül kifizetéseket rögzített, majd az adott összeget saját használatú pénztároló kazettájából kivette és eltette. A napi záráskor a rendszer adatai nem mutattak eltérést. 2002 és 2013 között folytatta ezt a tevékenységet, összesen 22 millió forintot tett így zsebre.

A Komáromi Járási Ügyészség 2 év 4 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől való eltiltásra ítélte a fiókvezetőt, valamint kötelezték a bank kárának megtérítésére. A bank az ügyfeleit már korábban kártalanította.