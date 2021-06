Kilenc évvel ezelőtt veszett össze Bangó Margit és lánya, Marika. Azóta nem beszéltek egymással. A békülést az énekesnő kezdeményezte tavaly karácsonykor az unokája kérésére. Az első telefonhívás alkalmával mindketten csak zokogtak. Most be akarják pótolni a kimaradt éveket, ezért Marika haramosan édesanyja közelébe, kertes házba költözik. Az énekesnő ma már azt vallja, nincs az a probléma, ami kellemetlen viszonyt okozhatna anya és lánya között. Békülésük óta együtt főznek, sütnek, nemsokára a színpadra is együtt lépnek majd fel.



A történtekről a TV2 Mokka című műsorában meséltek.