2018-ban hátborzongató gyilkosság történt Kelet –Yorkshireban. Egy elmebeteg férfi, Anthony Lawrence a padláson át betört a szomszéd pár lakásába, és születendő gyermekük szobájában várta őket, hogy amikor hazaérnek megölhesse őket.

Laura Sugden és Shane Gilmer éppen egy romantikus randevúról értek haza, amikor szembe kellett nézniük a gyilkossal.

A férjet azonnal halálosan megsebesítette, a kismamát pedig hidegvérrel fejbe lőtte, majd fojtogatni kezdte, aki védelme érdekében halottnak tettette magát. Az életben maradt feleség vallomásából az is kiderült, hogy Lawrence távozásakor még a férj is életben volt, de menekülésre biztatta feleségét, aki a szomszédoktól kapott segítséget. A rendőrök és a mentők is pillanatok alatt a helyszínre értek, de már nem tudták megmenteni Shane életét, hiszen a férfit több íj is eltalált.

Az 55 éves Lawrence elmenekült a helyszínről, ám a rendőrség hajtóvadászatot indított ellene. Napokkal később pedig holtan találtak rá, a vizsgálatok szerint túladagolta magát - írta a Dailymail.