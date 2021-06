Simek Kitti 14 évesen lőtte le nevelőapját, aki állítása szerint rendszeresen zaklatta szexuálisan. A fiatal lányból mostanra felnőtt nő lett, akiről most féltestvére nyilatkozott. Gertrúd elárulta, hálás nővérének.

A 14 éves Simek Kitti agyonlőtte alvó nevelőapját, hogy így vessen véget a hosszú ideje tartó szexuális bántalmazásnak. Akkor az egész ország a lány mellé állt, büntetése két év letöltendő börtön lett, de lánya születése után az akkori köztársasági elnök kegyelmet adott neki.

A most 33 éves Kitti évek óta Hollnadiában él, ám nemrég hazatért állítólag azért, hogy magához csábítsa lányát. "Elmesélte, hogy Hollandiában él, egy étteremben dolgozik. Bár férjnél van, most zajlik a válópere. Azt hajtogatta, azonnal menjek vele Hollandiába, szerez munkát, akár újságkihordó is lehetek. Elárulta, azért ilyen sürgős az indulás, mert utánam több családi pótlékot kap a holland államtól" - mondta a többi között lánya, Lívia.

Kitt élettársa, Richárd azonban mást állít. "Kittit összetörte, amikor lánya, Livi azt állította, hogy nem tartja őt az édesanyjának. Kitti valóban hosszú évekig tervezgette, hogy hazajön a lányához. Bebizonyítja az egész országnak, hogy ő valójában nem olyan, mint amilyen kép kialakult róla. Amikor Pécsen 16 év után először találkoztak, Livi mély válságba került. A barátjával és az édesapjával is viharos volt a kapcsolata. Ezért került szóba, ha úgy dönt, bármikor kiköltözhet hozzánk Hollandiába" - mondta a Blikknek.