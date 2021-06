A hőség miatt szerdára már hét megyére adta ki a legmagasabb fokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint országszerte extrém UV-B-sugárzásra is figyelmeztetett.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben kiemelték: szerdán országszerte 26, 27 fok fölött várható a napi középhőmérséklet, a déli megyék mellett pedig már keleten is meghaladhatja a 29 fokot. Emiatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére harmadfokú, míg az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Megjegyezték azt is, hogy az Északi-középhegység térségében kis eséllyel előfordulhat egy-egy zivatar.

Az előrejelzés szerint szerda hajnalban 16-23 fok várható. Napközben többnyire 33-38 fokig melegszik a levegő, ugyanakkor a Kisalföldön néhol csupán 31, 32 fok valószínű. Felhívták a figyelmet arra is, országszerte extrém lehet az UV-B-sugárzás. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.



Keddi videójában Török László meteorológus azt mondta: a következő egy-két napban még melegebb - sivatagi port is hozó - levegő érkezik az ország fölé. Egy hullámzó frontrendszernek köszönhetően aztán a hétvégére több fokkal felfrissül az idő.



A tartós hőség miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos keddtől hőségriadót rendelt el.