Demcsák Zsuzsa árulkodó fotót posztolt közösségi oldalán és a fotó melletti szövegben meg is erősítette, hogy folyik már a Farm VIP második évadjának a forgatása és ahogy az első évadban is, most is ő lesz a műsorvezető. A reality show valószínűleg ősszel kerül majd a TV2 képernyőjére.

Mint egy kisgyerek a születésnapját, úgy vártam, hogy ez a mai nap eljöjjön! Lenyűgöző környezet, profi stáb, meglepő, meghökkentő, szerethető játékosok. Elindult a @farmviptv2 második szériájának forgatása és bár kemény munka, minden pillanatát imádom és hálás vagyok, hogy a csapat része lehetek "

Demcsák Zsuzsa Gáspár Zsoltit is megjelölte a posztban, így nagy valószínűséggel ő is visszatér a képernyőre.

