2B. Diána, a 48 éves ózdi asszony munka reményében utazott tavaly Németországba és végül Kaiserlauterben helyezkedett el egy amerikai család bejárónőjeként.

Diánát a magyar rendőrség is eltűntként kezelte, miután december 8. után nyoma veszett. Édesanyjával szoros kapcsolatot ápolt, gyakran beszéltek, így az asszony azonnal bejelentette lány eltűnését.

A nő holttestét a csendes, nyugodt város egyik félreeső részén találták meg, hetekbe telt, mire azonosítani tudták. A gyilkosa már a vasútállomáson elcsalta, és végzett vele. Akkor a rendőrök 1000 eurós, azaz 3,5 milliós nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki segít a kegyetlen elkövető nyomára bukkanni. Azonban a nyomravezetői díj ellenére sem történt fejlemény az ügyben. A helyiek aggódnak, hogy közülük végzett valaki Dianával - írja a Bors.

"Nagyon aggódunk, hogy esetleg helyi lehet. Ez egy nyugodt város, de senki nem tudhatja, mit rejlik az emberekben. Nagyon szeretnénk, ha végre fény derülne arra, hogy ki tette ezt a szörnyűséget" - mondták a helyiek.

A rendőrség nemrég egy tévéműsor keretében is beszámolt a gyilkosságról, ott is felszólították a lakosságot: jelentkezzen az, aki bármi információ tud a brutális esetről. Továbbá az is kiderült, hogy nemrégiben egy hatvanas éveikben járó párt is meggyilkoltak. A 60 éves asszony és 65 éves párja is ugyanabban a városban éltek, ahol Diána és az eltűnésük után nem sokkal találták meg a holttestüket.

"Nagyon reméljük, hogy nem egy sorozatgyilkos garázdálkodik itt. Még egy gyilkosságot is szörnyű megemészteni, de hogy egy őrült járkál köztünk, aki időnként lecsap, hát az egyenesen borzasztó lenne" - mondták félve a helyi újságnak a város lakói.