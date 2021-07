Fülöp herceg azt szerette volna, ha halála után az Edinburgh hercegi cím legkisebb fiára, Eduárd wessexi grófra szállna majd, Károly herceg azonban, aki első körben megörökölte apja összes címét, nem tartja ezt jó ötletnek - írja a Daily Mail.

Ha Eduárd örökölné az edinburgh-i címet, akkor ez a saját fiára, James-re szállna át. Az I. György király unokájának, Frigyesnek létrehozott edinburgh-i címet kétszer is felélesztették és Károly herceg azt szeretné, ha saját unokájára, Lajos hercegre szállna át. A herceg barátai azonban azt is feltételezik, hogy Károly herceg szeretne valamit, ami az édesapjáé volt, aki mindig is nagyon kritikus volt vele szemben.

Fülöp herceg és a legkisebb fia közötti kapcsolat mindig is szoros volt. Eduárd dadája, Mabel Anderson szerint Fülöp csodálatos apa volt, aki mesét olvasott legfiatalabb fiának lefekvés előtt és megépítette a Buckingham-palota óvodáját díszítő hajómodelleket. Lőni is tanította, ennek eredményeként jobb lő, mint Károly vagy András herceg.