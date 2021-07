Kálmánka édesanyjával és annak új barátjával volt a strandon, amikor a felnőttek elmentek a büfébe és magára hagyták a kisfiút a medencében. Az eset tragédiába torkolott, a kisfú belefulladt a vízbe. A család már a temetést tervezi, de egyelőre a boncolás eredményére várnak.

Lehet, hogy görcsöt kapott, vagy hirtelen rosszul lett! Reméljük, hamar megszületik az eredmény, mert a mi szokásaink szerint senkit sem szabad elhamvasztani, ezért nem szeretnénk, hogy sokat romoljon Kálmánka testének állapota. Az unokámat fehér koporsóban temetjük, már ki is fizettük a temetkezési vállalkozót"

- nyilatkozta Kálmánka anyai nagymamája a Borsnak és kiemelte, ők is nagyon szeretnék tudni, mi okozta a kisfiú halálát.

A család nagyon összetartó, nem hibáztatják az édesanyát és bíznak abban is, hogy Kálmánka édesapját is kiengedik a börtönből a temetés idejére. Természetesen ennek a költségét is állják. A férfi nagyon szeretne részt venni a temetésen, még azt sem bánja, ha bilincsben viszik oda. A kérelmet már benyújtotta, most engedélyre vár. Az engedélyt az intézet parancsnoka tudja megadni, aki elrendelheti mozgáskorlátozó eszközök használatát, kivételes esetben pedig meg is tagadhatja a temetésen való részvételt, vagy a kegyelet lerovásának engedélyezését. Az előállítás költségét minden esetben az elítélt köteles megtéríteni.

