Fülöp herceg idén áprilisban távozott az élők sorából 99 évesen. Halála az egész világot megrázta, hiába nem örvendett már egy ideje jó egészségnek. A gyász mellett azonban az is foglalkoztatja az embereket a távozása óta, hogy milyen Király lesz majd Károly, amikor elérkezik a trónra lépésnek napja. Most kiderült, hogy a herceg már készül erre, ráadásul apja utolsó kívánságát sem óhajtja telejsíteni, ami nem más volt mint az, hogy Erzsébet királynő halála után az Edinburgh hercege címet legkisebb fiuk, Edward kapja.

Fülöp herceg halálával minden címe Károlyra szállt, és az informátorok szerint a hercegnek nem áll szándékában ezt a címet bárkire is átruházni. Ez biztos viszályt kelt majd, de nem akkorát mint az, amit Kamillával tervez: azt szeretné, ha megkoronázásakor vele együtt Kamillát is megkoronoznák, vagyis királynét akar csinálni belőle - írja a The Sun.