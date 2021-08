Horváth Csenge is szerepel a TV2 új műsorában, a Totemben. Baukó Éva pedig beleszállt Csengébe, sőt, még Kiszel Tünde lányát, Donatellát is belekeverte a sztoriba.

"De azért úgy szerepelni, hogy Fésűs Nelli lánya vagyok név nélkül, az sem különb mint Kiszel Tünde lányának lenni, egyenlő a nullával. Miért ad az létjogosultságot a tévés szereplésre, hogy valakinek a lánya vagyok?" - írta Baukó a közösségi oldalán.

Csengét a közösségi oldalán kérdezték meg rajongói, hogy mit szól a kemény szavakhoz, ő pedig őszintén válaszolt is:

"Abban 100 %-ig igaza van, hogyha nem az lenne az anyukám aki, akkor nem kerültem volna be a média világába, viszont az, hogy még mindig benne vagyok ezekben a körökben, ahhoz már semmi köze, és azt már csak magamnak köszönhetem, de az tény, hogy nélküle nem lenne ez az egész."



Baukó Éva a Totem egyik másik szereplőjének, VV Leónak is beszólt.