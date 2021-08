Klausmann Viktor évekig vezette a Szerencsekereket, most elmondta a véleményét a felújított műsorról.

Klausmann Viktor hosszú évekig vezette annyak idején az eredeti Szerencsekereket, természetes, hogy kíváncsi volt a műsorra most, hogy újraindult. A friss változat persze nem pontosan ugyanolyan, mint az eredeti, hiszen itt minden műsorban van egy-egy sztárvendég is. Láthattuk már Gáspár Beát, akit megfogdosott a versenytársa, de ott volt Gáspár Zsolti is, akiről kiderült, hogy sosem tudta igazán az ábécét.

Az új változat sokak tetszését elnyerte, Klausmann Viktor azonban nincs teljesen megelégedve vele. Facebookon írta ki magából a műsorral kapcsolatos érzéseit. "Nézem a szerencsekereket. A debil játékoson kívül teljesen rendben van. Oda kellene figyelni a játékosválogatásra... Ezért kapcsoltam ki" - idézi a Bors Klausmann Viktort.