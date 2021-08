Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a hírességek élete gondtalan, pedig a fiatalon jött hatalmas hírnévhez nemcsak pénz társul, hanem rengeteg elvárás is. A világ pedig árgus szemmel figyeli a legapróbb hibát is, és sokan kegyetlenek, ha észrvesznek egyet. Ellie Goulding - akinek májusban született meg az első gyermeke - is nehezen dolgozta fel a hirtelen jött hírnevet, küzdelmeiről egy könyvben számolt be.

Kiderült, hogy szó szerint belebetegedett a sikerbe, vagy inkább az azzal járó megfelelési kényszerbe. A legnagyobb problémát számára a tévés szereplések, a díjátadók és az utazások jelentették. Elárulta, egy alkalommal olyan komoly pánikroham tört rá, hogy a kórházban kötött ki - írja a Bors. Mára természetesen már javult a helyzete: a férje és az edzés segített rajta.