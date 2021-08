„Sokkot" kapott fárasztás közben, majd amikor sikerült megszákolni a tó- és egyéni rekord tükröst, akkorát üvöltött, hogy a szomszéd megyében is meghallották – írta beszámolójában a horgász, Költő Géza.

A hejőkeresztúri horgásztóra érkeztem párommal egyhetes horgászatúrára - kezdte Géza a hihetetlen fogás történetét.

"Az első kapásra nem is kellett sokat várni, hiszen a naplementében gyönyörködve pont a bot mellett álltam, amikor egy elég »gyenge«, maszatolós, finom kapásra lettem figyelmes. Ami ezután történt, nem nagyon tudom leírni, hiszen »sokkot« kaptam fárasztás közben. A tóra jellemző a kristálytiszta vize, ezért már öt méter mélyen észre vettem az ellenfelem, akit azonnal felismertem!"

Egyből elfogta a remegés, még a barátnője rá is szólt, hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi probléma. „Szerencsére így is lett, és negyedórás küzdelem után ügyesen megmerítette. Ez után szerintem olyat üvöltöttem, hogy a szomszéd megyében is hallották."

A hatalmas tükrös tömege 29,24 kilónak bizonyult, és mint kiderült, ennél a halnál bizony nem él nagyobb Hejőkeresztúron, igaz fogták már ki korábban, amikor 30 kiló felett volt.

Ez is érdekelhet: Hatalmas tengeri szörny teteme sodródott a partra Skóciában

Forrás: Pecaverzum