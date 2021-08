A londoni King's College kutatói azt vizsgálták több mint egymillió beoltott ember körében, hogy a két adag Pfizerrel vagy AstraZenecával oltottak közül hány ember PCR-tesztje lett pozitív 2021 májusa és júliusa között.

A két Pfizer-oltás után a védelem egy hónap elteltével 88 százalék volt, öt-hat hónap elteltével azonban 74 százalékra csökkent. Az AstraZeneca esetében pedig 77 százalékról 67 százalékra csökkent négy-öt hónappal a második oltás felvétele után.

A szakértők szerint, miközben várhatóan idővel csökken a vakcinák védelme, az oltások még mindig nagyon jó szolgálatot tesznek a súlyos megbetegedések és halálesetek megelőzésére.

A brit közegészségügyi hatóság becslése szerint a Covid-19 elleni oltási programnak köszönhetően Angliában eddig mintegy 84 600 halálesetet és 23 millió fertőzést sikerült megelőzni.

A kutatás vezetője, Tim Spector professzor elmondta, hogy az eredmények magyarázatot adhatnak a közelmúltbeli olyan fertőzésekre, amelyekről a mindkét oltást felvevő emberek számoltak be.

Spector professzor ugyanakkor hangsúlyozta: várható a védelem csökkenése, de ez nem ok arra, hogy ne oltassuk be magunkat. A védőoltások még mindig magas szintű védelmet nyújtanak a lakosság többsége számára, különösen a delta változat ellen, ezért továbbra is arra van szükség, hogy minél többen teljes körűen beoltassák magukat".

Becslése szerint télre a fertőzés elleni védelem 50 százalékra csökkenhet, és szükség lesz az emlékeztető oltásokra, de más szakértők óvatosságra intenek az elkövetkező hónapokra vonatkozó előrejelzésekkel kapcsolatban.

Az Egyesült Királyságban várhatóan a jövő hónapban kezdik meg a harmadik emlékeztető oltás felajánlását egyeseknek, de ezzel kapcsolatban még várják a JCVI nevű független tanácsadó testület ajánlásait. Spector szerint sokaknak talán nincs is szükségük harmadik oltásra. Ugyanis, mint mondta "sokan azért kaphattak természetes emlékeztetőt, mert már átestek egy koronavírus-fertőzésen, így gyakorlatilag már három oltást kaptak".

A tanulmány ismét rávilágít arra is, hogy a koronavírus egy ideig nem fog eltűnni, meg kell szokni a jelenlétét. A BBC News felidézte, hogy hasonló tanulmányt tett közzé a múlt héten a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal és az Oxford Vaccine Group.

Az Egyesült Királyságban mintegy 400 ezer delta változattal fertőzött ember PCR-tesztjének eredményei alapján megállapították, hogy a Pfizer-vakcina két adagja kezdetben több mint 90 százalékosan hatékony a tüneteket okozó koronavírus-fertőzéssel szemben, míg az AstraZeneca vakcina esetében ez az arány 70 százalék körüli.

Három hónap alatt azonban a Pfizer jelentette védettség jelentősen csökkent, míg az AstraZeneca okozta immunitás stabilabb maradt.

Adam Finn professzor, a brit kormány oltóanyag-tanácsadója elmondta: más tanulmányok is igazolták, hogy a vakcinák jó védelmet biztosítanak a súlyos megbetegedéssel szemben. Hozzátette azonban: ha a vakcinák kiváltotta védelem csökkenni kezd, figyelni kell arra, hogy az enyhébb megbetegedések nem csapnak-e át súlyosabbakba, mert akkor közbe kell lépni, és újból oltani kell - írja az MTI.

