Ahogy megírtuk , a TV2 Sztárban sztár leszek! énekese, Andris borzasztó nehéz időszakon van túl, gyermekének édesanyját egy hirtelen jött betegség miatt veszítette el. Tóth Gabit a könnyekig meghatotta a férfi története. Később azt is elmondta, miért érintették különösen érzékenyen a hallottak.

András, aki az elengedésről énekelt, elmondta, egyedül neveli a 4,5 éves fiát, Danit, aki 1 éves volt, amikor a gyermeke édesanyja elhunyt.

A produkció végén Gabi elmondta, azért is volt rá mindez ilyen hatással, mert férje,Krausz Gábor szintén nagyon fiatal volt, amikor elvesztette el az édesanyját, de a többi zsűritag is a könnyekig meghatódott. "Én a szerelmeteket láttam most, nem a gyászt láttam, ez volt, ami nagyon meghatott" - mondta sírva Gabi a férfinak.

Andrást a mesterek továbbjuttatták.