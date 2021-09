"Vasárnap este 10 után hívta a balatoni segélyhívót egy férfi, hogy Alsóörsnél csónakjából a vízbe esett, abba kapaszkodik, de nem tudja már sokáig tartani magát. A vízirendészek parancsnoka, Dominek Jácint őrnagy, aki szolgálaton kívül volt, és a közelben lakott, gyorsan kölcsönkért egy hajót és azonnal a helyszínre sietett. A rossz látási viszonyok miatt még így is fél óra volt, amíg rátalált a bajba jutott emberre. A férfi már kihűlt, az utolsó pillanatban érkezett a segítség!" - írta a Magyar Rendőrség a Facebook-oldalán.

