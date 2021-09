A Dunakeszin élő anyuka sosem felejti el azt a szörnyű estét, amikor B. Zoltán lelőtte egykori párját, hétéves kisfiát, anyósát, végül magával is végzett . A lakosok szinte sokkot kaptak.

Judit két iskolás fiával volt otthon, amikor meghallotta a szirénákat, a rendőrök érkezését. A Facebookról tudta meg, mi történt.

"A helyi csoportban láttam először, hogy mi történt. Akkor, mint egy filmben, úgy pörögtek a kommentek, s derült ki újabb és újabb szörnyű részlet. Öt plusz két lövést hallott valaki, más arról számolt be, hogy megérkeztek a Terrorelhárítási Központ emberei. Nagyon megijedtem, sokkolt az egész, mert eddig Dunakeszin ilyesmit nem éltünk át. Végig attól féltem, hogy olyasmi történt, ami bennünket is veszélyeztethet. Itt valaki fegyverrel jár az utcán! A TEK után hallottam, hogy sziréna hangjai szólnak a távolból és amikor kinéztem, mintha helikoptert láttam volna az égen, de többen azt írták a csoportban, hogy csak drónnal figyelik az utcákat és valakit keresnek. Ekkor még jobban megijedtem, hogy egy szökésben lévő bűnöző járkálhat az utcán és bármire képes. Akkor még nem tudtuk pontosan, hogy mi történt. Az azonban megnyugtató volt, hogy a rendőrök motorral fel-alá járkáltak az utcán. Később kiderült, hogy a lövöldöző is meghalt" - mondta az asszony a Ripostnak.