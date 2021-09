Az egész országot lesújtotta Póka Egon halálhíre. A zenészt nem csak a rajongók, de pályatársai is gyászolják.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, 69 éves korában a minap életét vesztette Póka Egon, Máté Péter-díjas basszusgitáros, zeneszerző. A Hobo Blues Band, a P. Mobil, illetve a Póka Egon Experience zenekar egykori oszlopos tagját méltán nevezték a blues királyának. Halála pályatársait is megrendítette, Deák Bill Gyulán és a miniszterelnökön kívül Ganxsta Zolee is megemlékezett róla: a rapper többször vendégeskedhetett Póka koncertjein.

Drága Egon... Isten veled! Köszönjük, hogy mindig a tanárunk voltál!

-írta a bejegyzésben.