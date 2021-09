Klipforgatás miatt utaztak Dubaiba a magyar zenészek, azonban rövid útjuk során többször is összetűzésbe keveredtek a hatóságokkal.

Telegdy Dániel, művésznevén T. Danny ma már befutott rappernek számít, akárcsak jó barátja, KKevin. A srácok dalai többmilliós nézettségeket érnek el, és a legmenőbb fesztiválokon is rengetegen tombolnak dalaikra.

A két rapper a napokban Dubajba utazott, ahol a BSW nevű rap formáció, Metzker Viki vőlegénye, Gaben és Meklód forgatja a legújabb klipjét. Az útra velük tartott több zenész barátjuk is, köztük Rico és Lmen Prala is, és persze egy csomó fiatal, dekoratív lány, akik valószínűleg a klipben is szerepet kapnak. Már induláskor akadtak problémák, Danit és Kevint ugyanis le akarták szállítani a repülőről, és kishíján írásbeli figyelmeztetést kaptak a társaságtól viselkedésük miatt, ám izgalmas kalandjaik Dubajban sem értek véget.

A srácok Instagram-sztoriban osztották meg követőikkel, hogy egy nap után a szállásadó távozásra kényszerítette a társaságot, pedig elmondásuk szerint semmit rosszat nem tettek. A zenészek nem bánkódtak sokat, kibéreltek egy penthouse-t, amelynek saját medencéje van, és tovább élvezik a kiruccanást.

"Kicsaptak minket, mi meg cserébe szétcsaptuk magunkat"

-mondja Lmen Prala sztorijában az egyik srác.